Újjászületik a Dürer Park a Városliget mellett!

A Dürer Befektetési Kft., mint beruházó, a Property Market Kft.-vel együttműködésben 2024. május elején elindítja a Városliget közvetlen szomszédságában található Dürer Park iroda és lakó projekt részeként a lakóépületek előregisztrációját.

Az összesen 3,7 hektáros területen eredetileg a XIX. század végén, a Monarchia aranykorában épült Sacre Couer (Szent Szív) nővérek által alapított katolikus iskola működött, az elegáns zuglói villanegyed és a Varosliget ölelésében. Azonban e terület sem kerülhette el a XX. század történelmi viharait, többek között a régi rendszer politikai főiskolája is itt működött, és több építészetileg nem méltó épület is elhelyezésre került a területen, majd a főváros egyik népszerű multikulturális komplexuma is itt kapott helyet. Az évtizedek alatt folyamatosan romlott az épületek és a park állaga, most azonban újjászületik a terület a még megmaradt régi épület építészeti emlékeinek megőrzésével, minőségi kortárs új épületek kialakításával, és az eredeti park megújításával.

Az irodaépületeket és a belső parkot is magába foglaló fejlesztés beépítési koncepciója, és az irodaépületek kialakítása a milánói Lissoni & Partners és a budapesti Lean-Tech építész stúdiókkal együttműködésben valósul meg, a lakóépületek részletes terveit a Közti építész stúdió jegyzi. A fejlesztés „Az Év Koncepciója Portfólió Property Awards” díj elismerésben részesült 2020-ban.

Fontos része a projektnek a megújuló Városligettel való kapcsolat, ennek érdekében a fejlesztés részeként átépült az Ajtósi Dürer sor középső szakasza, új kerékpársávokkal, továbbá közvetlen és biztonságos gyalogátkelőhelyekkel. A fejlesztési területen egy, az Abonyi utcát és az Ajtósi Dürer sort összekötő új gyalogos sétány is kiépül, összekötve a belső parkot, a lakóépületeket és a villanegyedet a Városligettel. A fejlesztés a Zichy Géza és az Abonyi utcák sarkán valósul meg, három épületben – egyenként 58, 72 és 77, azaz összesen 207 lakás épül.

A lakóépületek tervezésénél kiemelt szempont volt, hogy a terület múltjához illő minőségű és felszereltségű lakások és környezet jöjjön létre. A belső utak és sétányok, illetve a belső park kialakítás éppolyan hangsúlyos volt, mint az épületen belüli koncepció. A modern belsőépítészeti megoldások, az elegáns belső közösségi terek, okosotthonba integrált árnyékolórendszer, gépesített konyhabútorok, minőségi parketta vagy éppen hőszigetelő alumínium nyílászárók mind megtalálhatóak a lakásokban. Az egészséges életmódot szem előtt tartva minden lakóingatlanban helyet kap egy-egy saját edzőterem is. Természetesen a lakásokhoz itt is tartoznak az épületekben elhelyezett gépkocsi beállók és tárolók is.

Az épületek energiahatékonysága, fenntarthatósága szintén kiemelt fontosságú volt már a tervezés során is, többek között megújuló energián alapuló hibrid fűtési-hűtési gépészeti rendszer kerül kiépítésre, és nagyméretű, ökológiailag aktív zöld tetők is megvalósulnak.

A lakóprojektről bővebben a www.durerpark.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.