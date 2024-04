Sok mindennel meg kellett küzdeniük azoknak a cégvezetőknek, akik az elmúlt 4 évben próbáltak irodát bérelni. Az egyetlen biztos dolog ugyanis az állandó változás volt. Ezekre a folyton változó piaci igényekre a szolgáltatott irodák jelentik a legjobb megoldást.

Egy irodabérlés ma már nem úgy történik, hogy a vállalatnál dolgozók létszáma alapján kiszámoljuk, hogy mekkora irodára van szükségünk, és keresünk egy frekventált elhelyezkedésű kiadó irodát a lehető legkevesebb bérleti díjért, ahol épp annyi íróasztal fér el, ahányan vagyunk.

A piacot először a Covid járvány forgatta fel, amely után már soha nem fogjuk tudni visszacsalogatni a dolgozókat 100%-os mértékben az irodákba, ezzel párhuzamosan az iroda a munkavégzés helyett egyre inkább a szociális interakciók színtere lett, így sokkal inkább szükségünk van itt közösségi térre és tárgyalókra, mint íróasztalokra. Hogy mikor, mekkora irodaterületre van szükségünk azt rövid távon sem könnyű megjósolni, hosszabb távon pedig szinte lehetetlen, ezért kiemelt szerepet kaptak a rövid távra is bérelhető, rugalmasan változtatható irodaterületek.

Az energiaválság pedig elengedhetetlenné tette, hogy irodabérléskor ne csak a bérleti díjat, hanem a bérleti díjat és a fenntartási költségeket egy egységként kezelve, kompletten nézzük. Azaz inkább béreljünk drágább, de korszerű, fenntartható, energiatakarékos irodaházban irodát.

2024 januárjától új feltételként bejött az ESG szempontoknak való megfelelés is, így mind inkább fontos, hogy valóban 21. századi irodaházban keressünk ne is irodát, hanem komplett szolgáltatáscsomagot, amit a szolgáltatott irodák tudnak nyújtani. Nézzük, most miért előnyös a szolgáltatott irodákat választani!

Rugalmas megoldást kínálnak

A szolgáltatott irodák legnagyobb előnye kétségtelenül a rugalmasság időben és térben is. Ami azt jelenti, hogy nemcsak rövidebb időtartamra bérelhetünk, de az irodaterület mérete akár menet közben is igényeink szerint változható, ami gazdaságos fenntartást tesz lehetővé.

Azonnal költözhetők

A szolgáltatott irodák emellett azonnal költözhetőek, a hagyományos irodákkal ellentétben itt nem kell hónapokat várnunk arra, hogy az irodát igényeinknek megfelelően kialakítsák számunkra, hanem a szerződés megkötése után már másnap professzionális irodai környezetet kapunk.

Szinte nulla indítási költség

A szolgáltatott irodában a berendezésről és az internet kiépítéséről is gondoskodik a bérbeadó. A plug ’n’ play rendszernek köszönhetően nekünk mindössze 1-1 laptopot kell biztosítanunk alkalmazottaink számára. Ezen kívül igény szerint tárgyalótermek, konferenciatermek, konyha, étkező, lounge, biztonsági szolgálat, recepció, takarítás, tea-kávé szolgáltatás is biztosított, így minimális indulási költséggel számolhatnunk. A szolgáltatott irodák elsőre ugyan drágábbnak tűnhetnek, de itt tényleg nem kell semmilyen extra irodai költséggel kalkulálnunk és az árak nem egy adott területre, hanem órára vonatkoznak.

Rugalmasan változtatható szolgáltatások

A lényeg tehát, hogy szolgáltatott irodák esetén nem egy irodaterületet bérlünk, hanem egy komplett szolgáltatáscsomagot vásárolunk, amelybe igényeink szerint kerülnek bele a különböző alap- és kiegészítő szolgáltatások, és ezeket is – akárcsak az iroda méretét – bármikor rugalmasan változtathatjuk.

Alacsony kockázat

A felsoroltakból jól látszik, hogy a szolgáltatott irodák legnagyobb előnye, hogy bérlésük minimális kockázattal jár a hagyományos irodákhoz képest. A szerződések is lényegesen egyszerűbbek, moduláris felépítésűek, így nincs szükség külön jogi tanácsadóra, mielőtt aláírnánk őket.

Lehetőség üzleti kapcsolatok építésére

A közvetlen előnyök mellett a szolgáltatott irodák egyik igen nagy közvetett előnye, hogy mindig kiváló elhelyezkedésű, prémium kategóriás irodák, ahol a többi bérlő magas professzionális szintet képviselő vállalkozások közül kerül ki, így kiváló lehetőséget nyújtanak üzleti kapcsolatok építésére. Emellett természetesen cégünk presztízsét is növeli, ha professzionális irodai környezetben, fogadhatjuk ügyfeleinket, partnereinket.

+ Előnyök

A szolgáltatott irodák további előnyei közé tartoznak, hogy rugalmasságuknak köszönhetően projekt alapú bérlésre, vagy átmeneti irodának is ideálisak, illetve akkor is tökéletesek, ha a cég székhelyétől távol, új piacon bővítenénk vállalkozásunkat.