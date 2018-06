A IX. kerületbe is beteszi a lábát a Cordia

A Futureal-csoporthoz tartozó Cordia – a vállalat történetében először – belép a IX. kerület újlakás-piacára is, több projekt keretében 1300 új lakással járulva hozzá Középső-Ferencváros megújulásához.

A vállalat tervei szerint e területen több, egymáshoz közeli telken, közös tengelyre felfűzve létesülnek majd a lakóépületek, így több ütemben 1000-nél is több lakás épül fel. Az első lakóház közvetlenül a Magyar Tudományos Akadémia új, modern kutatóközpontja, a Humán Tudományok Kutatóháza mellett áll majd, de ugyanabban a tömbben egy A kategóriás, új irodaház is hamarosan megnyitja kaput, közel 1000 dolgozó számára. A telekkel szemben szintén modern irodaházak kaptak helyet, egy szomszédos tömbben pedig a IX. kerületi rendőrkapitányság található.

A Cordia a IX. kerület másik részén, a Lenhossék park szomszédságában hamarosan szintén új beruházásba kezd. A Balázs Béla utcában, több felsőoktatási intézmény szomszédságában megvalósuló lakóépületben 360, könnyen kiadható otthon épül fel.

A IX. kerületi Millennium-negyedet a Duna, a Soroksári úti irodafolyosó, a MüPa, a Nemzeti Színház és számos felsőoktatási intézmény közelsége ideális helyszínné teszi ahhoz, hogy a belváros és a fejlesztési terület ebbe az irányba bővüljön tovább. „Középső-Ferencváros Nagykörúthoz közel eső területei gyakorlatilag beteltek, a kerület csak erre, a Millennium-negyed felé tud terjeszkedni. A Cordia ebben a fejlődésben vállal aktív szerepet azzal, hogy részt vesz a városrehabilitációs programokban példamutatóan gazdag tapasztalatokkal rendelkező IX. kerület újabb területeinek korszerűsítésében, funkcióváltásában” – mondta Földi Tibor, a Cordia vezérigazgatója.

Budapest belső területeinek rehabilitációja legelőször itt, a IX. kerületben indult meg, a Nagykörúthoz közeli területeken. A kétezres évek elején a fővárosi lakásépítések jelentős része ebben a kerületben valósult meg, aminek eredményeként rengeteg fiatal család választotta otthonául Középső-Ferencvárost. A terület megújulása utcáról utcára zajlott, amely során jelentős hangsúlyt kaptak a közterület-fejlesztések és az új parkok. A környék a fővároson belüli elhelyezkedése miatt kitűnő befektetési célponttá is vált, hiszen közösségi közlekedési ellátottsága, intézményi hálózata és az egyetemek közelsége a belföldi és külföldi bérlők számára is vonzóvá tette. A terület fejlődésével, a mind több fejlesztés megvalósulásával a lakásárak folyamatosan emelkedtek, mára azonban a IX. kerületben a kínálat a fejlesztési területek szűke miatt korlátossá vált. A Corvin Sétány lakóépületeit is jegyző Cordia ezért nagy lehetőséget lát a kerületi fejlesztésekben.