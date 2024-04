Frekventált elhelyezkedésű irodát nem könnyű találni, különösen, ha az exkluzív irodai környezet és a rugalmas bérleti feltételek is fontosak. Mi azonban találtunk most egy minden feltételnek megfelelő irodaházat a XIII. kerület szívében, ahol akár 3000 nm-es irodatér is bérelhető.

Frekventált elhelyezkedés és könnyű megközelíthetőség

A Metropol Office irodaház a XIII. kerület egyik legjobb részén, a Tüzér utcában található, pár perc sétára az Árpád híd pesti hídfőjétől és a Göncz Árpád városközponttól. Így könnyedén, gyorsan és kényelmesen megközelíthető tömegközlekedéssel, a 3-as metróvonalnak és az 1-es villamosnak köszönhetően, valamint autóval is, és a parkolók is bérelhetőek a belső udvarban.

Kényelem és magas minőségű szolgáltatások a bérlő igényei szerint

Az irodák klimatizáltak, a belső informatikai hálózat is ki van építve. Hangszigetelt válaszfalak és nyitható ablakok gondoskodnak a zavartalan munkakörnyezetről, az irodatér rugalmasan változtatható, és a bérlő igényei szerint speciális belső átalakításokra is lehetőség van. Ezen kívül VIP tárgyalók, előadóterem, dohányzó helyiség és kerékpártároló, sőt, akár raktár is bérelhető.

Biztonság és kedvező ár

A Metropol Office mindezeken felül 24 órás portaszolgálattal és munkaidőben recepció szolgáltatással várja a bérlőket, amit kamerás felügyelet és beléptetőrendszer egészít ki. Mindemellett az iroda azonnal birtokba vehető, és a bérleti díj is reális és versenyképes, valamint az üzemeltetési költségek is átláthatók.

A cikk megjelenését az ingatlan értékesítője támogatta.