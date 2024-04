Irodát, raktárt keres előnyös lokációban? Itt rugalmas feltételek mellett bérelhet!

Raktárt találni Budapest belső kerületeiben szinte képtelenség csakúgy, mint kedvező árú irodát, különösen, ha a rugalmas bérleti feltételek, a rövid távú bérleti lehetőség is fontos. Mai cikkünkben egy olyan irodaházat hozunk a XI. kerületből, ahol mindez megvalósul, ráadásul a fenntartási költségek is kedvezőek.

Az M1/M7/M0-ás autópályák közelében, a Szerémi és a Kondorosi út sarkán helyezkedik el a Szerémi Business Park irodaház, így autóval, kamionnal és tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető. A 18-as, 41-es és 47-es villamosokkal, a 114-es, 213-as és 214-es autóbuszokkal, valamint autóval is könnyen elérhető innen a 6-os főút és a Rákóczi Ferenc híd és ezáltal a belváros is. Az irodaház elhelyezkedése ugyanakkor nemcsak közlekedés szempontjából előnyös, ugyanis étkezési és bevásárlási lehetőség, valamint meleg étkezési lehetőség is elérhető a környéken.

A Szerémi Business Park irodaház rugalmas feltételekkel bérelhető irodákat és kamionnal is könnyen megközelíthető raktárakat kínál, melyek közt kivételesen nagy belmagasságúak is megtalálhatóak. Irodákat 25-330 nm-ig lehet bérelni, méghozzá kedvező áron, mindössze nettó 9-10 euróért négyzetméterenként, mindemellett színvonalas szolgáltatásokat is nyújtanak a bérlők részére.

Raktárakat 300-4500 nm-ig lehet bérelni szintén kedvező áron, négyzetméterenként mindössze nettó 7-7,5 euróért. Jelenleg 1 db 300 nm-es, 4 m-es belmagasságú, illetve 3db egymás melletti, 1300 nm-es magasraktári rész, mögötte pedig egy 600 nm-es szabad raktár áll rendelkezésre és ezek összenyithatóak.

A kiváló lokáció ellenére a raktárak kamionnal is könnyen megközelíthetőek, sőt a kamionok számára ahhoz is elegendő hely van, hogy megforduljanak, és ahogy már említettük a raktárak között nagyobb alapterületű és a piacon is ritkaságnak számító, nagyobb belmagasságú, 12,5 méter magas raktárak is megtalálhatóak. A ki- és berakodást pedig teherrámpa és kamionbeálló is segíti és karbantartó szolgálat is rendelkezésre áll a helyszínen.

A kedvező bérleti díjak mellett természetesen fontos szempont a fenntartás költsége, a Szerémi Business Parkban ez is kedvező, irodák és raktárak esetében egyaránt mindössze nett 1,8 euró négyzetméterenként. A körülkerített és 24 órás biztonsági szolgálattal őrzött irodaház területén mindemellett parkolóhelyek is bérelhetőek személyautók részére havi nettó 45 euróért, tehergépjárművek részére havi nettó 70 euróért.

A cikk megjelenését az ingatlan értékesítője támogatta.