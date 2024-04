Rekordok és nagy változások az ipari-, logisztikai ingatlanok piacán

A 2023-as évet rekordok és több nagy változás is jellemezte az ipari-, logisztikai ingatlanok piacán. A bérletre szánt ipari csarnokok összterülete például meghaladta országosan az 5 millió négyzetmétert, ugyanakkor a bérleti díjak csak kis mértékben nőttek. Emellett az új épületeknél a fejlesztők jelentős hangsúlyt fektetnek a zöld megoldásokra, 5 év helyett, már rövidebb időre is lehet bérelni területeket és egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a vidéki helyszínek. Igazi meglepetést okozott, hogy Ázsia, azon belül is Kína szerepe jelentősen megnőtt a piacon – hangzott el a 14. Közlekedéslogisztikai Konferencián.

2023 a rekordok éve

2023 a rekordok éve volt az ipari-, logisztikai ingatlanok piacán. A legmeghatározóbb trend mindenképpen a külföldiműködőtőke-beruházások (FDI) hatásai voltak, amelyek minden eddigi rekordot megdöntöttek. A 2022-es adatokhoz viszonyítva ugyanis megduplázódott az FDI projektet száma és értéke is. Utóbbi 6,5 milliárd euróról 13 milliárd euróra ugrott.

Emellett a külföldi működőtőke-beruházások szerkezete is átalakult, míg 2022-ben még fele-fele arányban érkeztek Ázsiából és a nyugati országokból, tavaly már a befektetések 58 százaléka kínai, 17 százaléka pedig dél-koreai volt, Németországból pedig csak 1 százalékuk érkezett. Kína szerepe tehát érezhetően megnőtt, a kereslet nagy részét ők generálják bérleti és vételi oldalról egyaránt. Az előrejelzések szerint ezek a rekordszámok is meg fognak dőlni 2024-ben, ugyanis Magyarország, továbbra is kedvező beruházási célterületnek számít.

Ezen kívül egy másik rekordot is elkönyvelhetett a piac, a bérletre szánt ipari csarnokok összterülete ugyanis meghaladta az 5 millió nm-t az országban. A kínálat bővülés elsősorban Budapesten és környékén következett be, ugyanakkor érdekes változás, hogy egyre többen érdeklődnek a vidéki ingatlanok iránt. A legnagyobb nemzetközi ingatlanfejlesztő cégek is egyre több A-kategóriás ipari ingatlant fejlesztenek vidéken, elsősorban Győrben, Komáromban, Tatabányán, Székesfehérváron, Kecskeméten, Miskolcon, Debrecenben és Nyíregyházán, illetve a közeljövőben Szeged szerepének a felértékelődését várják.

Nagy változások 2022-höz képest

A rekordok mellett nagy változásokat is hozott a 2023-as év. Átalakult például a keresleti struktúra, a keresleti oldalon ugyanis jelentősen megnőtt a gyártó cégek száma, a klasszikus logisztikai cégekkel szemben. A bérbeadók pedig sokkal nyitottabbak, rugalmasabbak lettek, így a korábbi, minimum 5 éves elköteleződés helyett rövidebb távra is elkezdték bérbe adni a területeket, és a bérleti díjakat is csak kis mértékben növelték.

Emellett a fejlesztők az új épületeknél ma már jelentős hangsúlyt fektetnek a környezetbarát megoldásokra, az energiahatékonyságra, és régebbi ingatlanaikat is megpróbálják energetikai korszerűsítésekkel piacképesebbé tenni.

A bérlők is reagáltak a változásokra, így azokban az ágazatokban, amelyeket jobban érintett a gazdasági visszaesés a veszteség csökkentés érdekében a cégek felkínálják területeiket albérleti konstrukcióban.

Látható tehát, hogy a piaci folyamatokra történő gyors reagálás kulcsfontosságú mind fejlesztők, mind bérlők részéről. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy olyan hirdetőportálon hirdessék kiadó területeiket, vagy keressenek ipari- és logisztikai ingatlanokat, mint a raktar.info, amely megbízható partner ebben a folyton változó piaci környezetben.

