Bréking! Kivégzi a lakástakarékokat a kormány!

Felmenő rendszerben megszüntetné a lakástakarékpénztárak állami támogatását az a törvényjavaslat, amelyet Bánki Erik, a gazdasági bizottság fideszes elnöke nyújtott be az Országgyűlésnek hétfőn. A törvényjavaslat már meg is jelent a parlament.hu-n, az általános indoklás szerint az így megtakaríott költségvetési kiadás a CSOK bővítésének fedezetként szolgálhat. Azt is megjegyzik, nem volt kellően hatékony a lakástakarék-támogatás, mivel sokszor "medence vagy szauna" épült az állami forintokból.