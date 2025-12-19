Tényleg az Otthon Start mentheti meg az építőipart? Milliárdok, munkahelyek és egy lassú visszatérés ígérete
Az építőipar az elmúlt években az egyik legnagyobb vesztese volt a gazdasági lassulásnak. Beruházások maradtak el, projektek álltak le, vállalkozások kényszerültek túlélő üzemmódba. Most azonban egyre több jel mutat arra, hogy az Otthon Start Program és a Lakhatási Tőkeprogram valódi fordulatot hozhat – még ha nem is egyik napról a másikra. – olvashatjuk az Economx cikkében.
Egy kulcságazat, amely túl sokáig állt féken
Az építőipar önmagában a GDP mintegy 7 százalékát adja, a kapcsolódó ágazatokkal együtt pedig közel 13 százalékot…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A 4iG megszerezte egy újabb cég 90 százalékos üzletrészét
A tranzakció tovább erősíti a cégcsoport adatkommunikációs portfólióját.