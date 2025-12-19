Tényleg az Otthon Start mentheti meg az építőipart? Milliárdok, munkahelyek és egy lassú visszatérés ígérete

Az építőipar az elmúlt években az egyik legnagyobb vesztese volt a gazdasági lassulásnak. Beruházások maradtak el, projektek álltak le, vállalkozások kényszerültek túlélő üzemmódba. Most azonban egyre több jel mutat arra, hogy az Otthon Start Program és a Lakhatási Tőkeprogram valódi fordulatot hozhat – még ha nem is egyik napról a másikra. – olvashatjuk az Economx cikkében.

Egy kulcságazat, amely túl sokáig állt féken

Az építőipar önmagában a GDP mintegy 7 százalékát adja, a kapcsolódó ágazatokkal együtt pedig közel 13 százalékot…