50 milliós lakás havi 70 ezerből? Igen – és nem véletlen, hogy erről kevesen beszélnek
Elsőre képtelenségnek hangzik: egy 50 millió forintos lakás, miközben a havi teher alig több 70 ezer forintnál. Pedig a számok kijönnek – ha tudod, hogyan kell összerakni az állami támogatásokat. Az Otthon Start Program és a közszolgálati otthontámogatás kombinációja olyan finanszírozási kiskaput nyit meg, amelyről még sok jogosult sem tud – tájékoztatott az Economx.
Az igazi akadály nem a hitel – hanem az önerő
A lakásvásárlás legnagyobb buktatója továbbra sem a törlesztő, hanem az önerő előteremtése. Míg a bankok általában…
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A 4iG megszerezte egy újabb cég 90 százalékos üzletrészét
A tranzakció tovább erősíti a cégcsoport adatkommunikációs portfólióját.