Hideg tél, forró számlák: milliárdokkal drágább lett a januári rezsistop, mint tervezték

Megjelent a januári rezsistopról szóló rendelet, és a részletek sokkal nagyobb költséget vetítenek előre, mint amire korábban számítani lehetett. A szokatlanul hideg évkezdet miatt elszálló fűtésszámlákat a kormány 30%-os kedvezménnyel próbálja tompítani, ám most már pontosan látszik: kik kapják automatikusan, kiknek kell nyilatkozniuk, és kik maradnak részben vagy teljesen ki a segítségből.

