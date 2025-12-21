Négy lakópark, négy életstílus – modern otthonok a várostól a természetig
Akár Duna-parti nyugalomra, akár pezsgő belvárosi életre, prémium városi kényelemre vagy fenntartható, zöld környezetre vágyunk, a mai lakásfejlesztések már sokféle élethelyzetre kínálnak megoldást. Mai válogatásunkban olyan lakóparkokat mutatunk be, amelyek egyaránt korszerű műszaki tartalommal, átgondolt lakáskialakítással és hosszú távon is értékálló koncepcióval szólítják meg az első otthonukat keresőket, a családokat és a befektetőket. A közös bennük a minőségi lakókörnyezet, az élhető terek és az a szemlélet, amely a modern városi életet a kényelemmel és a fenntarthatósággal kapcsolja össze.
Modern Duna-parti…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
Új korszak kezdődik a Media Marktnál, így alakul át a népszerű bolthálózat
A jövőben több szolgáltatás bevezetését tervezi a cég.