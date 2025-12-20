Kihirdették a 2026-os BRICK AWARD szűkített listáját. A kétévente megrendezett építészeti pályázaton a világ legszebb és leginnovatívabb téglaépületei versenyeznek a világ minden tájáról. Idén rekordszámú, 849 nevezés érkezett, a döntőben pedig 21 ország 50 projektje közül kerülnek majd ki a győztesek.

A Wienerberger 2004 óta kétévente díjazza a téglaépítészet legkiemelkedőbb projektjeit a világ minden tájáról. A Brick Award nemzetközi versenyét azért hozta létre a vállalat, hogy mind az építészeket, mind a szakmán kívüli rajongókat az új építési formák felfedezésére, illetve a tervezési koncepciók megosztására ösztönözze. A nevezéseket öt kategóriában – családi házak, városi lakóingatlan-fejlesztések, kereskedelmi- és ipari épületek, középületek valamint innovatív formabontó épületek – díjazzák.

A rangos nemzetközi esemény idei shortlistje öt kontinens 21 országának 50 projektjét mutatja be, amelyeket összesen 849 beadott pályázat közül választott ki az előzsűri. A BRICK AWARD 26 győzteseit a döntőben egy nemzetközi, elismert építészekből és dizájnerekből álló testület választja majd ki a 2026. június 11-én rendezett díjátadó gálán Bécsben.

Szemelvény az 50 legjobb pályázatból: