Bemelegítés az új évre – aki lemarad, hátrányból indul 2026-ban

Miközben a legtöbben még az év végét zárják, az ingatlanpiac kulcsszereplői már előre gondolkodnak. Közeleg ugyanis az a szakmai esemény, ahol nemcsak az előttünk álló év trendjei rajzolódnak ki, hanem az is, hogy ki lesz lépéselőnyben 2026-ban. A Gránit Pólus–Portfolio Property Warm Up 2026 Konferencia nem egyszerű évindító, hanem stratégiai bemelegítés azoknak, akik érteni akarják, merre mozdul a piac – tájékoztatott a Portfolio.

Makrogazdaság, finanszírozás, szabályozás, energia, klímaváltozás, társadalmi és generációs trendek – mindaz, ami látszólag a háttérben zajlik, de…