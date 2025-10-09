Nagyszerű házak Otthon Starttal – Melyik lesz a tiéd?

Az új Otthon Start hitel sokaknak lehetőséget nyújt arra, hogy megvalósítsák álmaikat, és lakás helyett egy családi házba költözzenek. Ennek apropóján mai válogatásunkban szép, FIX 3%-os hitelre is alkalmas családi házakat mutatunk be.

A+++-os családi ház Debrecenben

Debrecen Bocskaikertben található ez az igazi kuriózumnak számító A+++-os energetikai besorolású családi ház, amely szinte nulla rezsivel és gyönyörű kialakítással csábít. A 2012-ben épült ház kiváló hőszigeteléssel és argon gázzal töltött, három rétegű üvegezésű, fa nyílászárókkal rendelkezik. A fűtést hőszivattyú biztosítja puffertartállyal, minden…