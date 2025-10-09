Bombahír a lakáspiacon: új jogot vezet be a kormány – ez mindent megváltoztat az újépítésű lakásoknál!
Teljesen új korszak kezdődhet az újépítésű lakások vásárlásában! A kormány egy vadonatúj jogintézményt vezetne be, ami minden vevőt, beruházót és bankot érint – és ami gyökeresen átalakíthatja, hogyan zajlik ezentúl az építkezés alatti lakásvásárlás Magyarországon – adta hírül a Portfolio.
A „társasházi építményi jog” néven ismert új szabályozás soha nem látott védelmet adna azoknak, akik újépítésű lakást vásárolnak – még akkor is, ha a beruházás közben baj történne.
️Mit jelent ez pontosan?
Az új törvény szerint már az építés alatt…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Adó és jog
Retail
Nagy bejelentést tett a Shein, ebben az európai országban nyitnak üzletet
Az ázsiai fast fashion óriás további öt bolt megnyitását is tervezi.