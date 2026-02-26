Több százezer forintot is spórolhatnak a magyarok egy bankváltással
Megkapta mindenki januárban a díjkimutatását, amiből kiderült, hogy mennyit is költött az elmúlt évben bankolásra. A Bankmonitor becslése szerint ez az összeg egy átlagos számlatulajdonosnál évi 50 ezer forint lehetett, de szélsőséges esetben több százezer forintra is rúghat. Ezt teljes egészében megspórolhatja bárki, aki változtat a rossz szokásain és lecseréli meglévő csomagját egy kedvezőbbre. Évi […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.