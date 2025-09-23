Meglepő fordulat a lakásbiztosításoknál: máris működik az önkéntes ársapka!

Óriási változás söpört végig a lakásbiztosítások piacán: a díjak szinte alig mozdultak, miközben a biztosítók háromszor gyorsabban emelték a fedezeteket, mint amennyivel a díjak nőttek! Ez azt jelenti, hogy a magyar családok most sokkal jobb ár-érték arányt kapnak, mint korábban.

Az önkéntes ársapka hatása már érződik

A biztosítók 2025 júliusától egy évre vállalt díjemelési moratóriuma rövid időn belül látványos eredményt hozott:

a díjak a második negyedévben szinte stagnáltak (+0,3%),

miközben az éves átlagos emelkedés 6,6% lett,

a fedezeti összegek viszont…