Meglepő fordulat a lakásbiztosításoknál: máris működik az önkéntes ársapka!
Óriási változás söpört végig a lakásbiztosítások piacán: a díjak szinte alig mozdultak, miközben a biztosítók háromszor gyorsabban emelték a fedezeteket, mint amennyivel a díjak nőttek! Ez azt jelenti, hogy a magyar családok most sokkal jobb ár-érték arányt kapnak, mint korábban.
Az önkéntes ársapka hatása már érződik
A biztosítók 2025 júliusától egy évre vállalt díjemelési moratóriuma rövid időn belül látványos eredményt hozott:
a díjak a második negyedévben szinte stagnáltak (+0,3%),
miközben az éves átlagos emelkedés 6,6% lett,
a fedezeti összegek viszont
Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium
A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.