Még mindig drágulnak a lakások, de már nem egyformán

A márciusi élénkülést követően áprilisban mérséklődött a hazai lakáspiac aktivitása, a forgalom azonban stabil maradt. A hitelpiac továbbra is erős lendületben tartja a keresletet – a lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege közel 79%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Az árdinamika országosan lassul, ugyanakkor egyre élesebbek a regionális és szegmensbeli különbségek: Nyugat-Magyarországon a panellakások négyzetméterára közel 30%-kal nőtt egy év alatt, Budapesten pedig 11–15%-kal emelkedett a téglalakások ára. Budán eközben tovább nőtt a magas értékű tranzakciók aránya, vidéken pedig az Otthon Start Program hatására tartósan magas az első lakásvásárlók jelenléte.

Mérséklődő forgalom, továbbra is erős finanszírozási háttér

A márciusi élénkülést követően áprilisban mérséklődött a hazai ingatlanpiac aktivitása, ugyanakkor a forgalom továbbra is stabil szinten alakult. A Duna House becslése szerint országosan 9 815 lakóingatlan cserélt gazdát, ami havi összevetésben 15%-os visszalépést jelent, éves alapon pedig mintegy 6%-kal marad el a tavaly áprilisi szinttől. A finanszírozási oldal ezzel szemben továbbra is erősen támogatja a piacot: a lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege elérte a 240 milliárd forintot, ami közel 79%-kal haladja meg az egy évvel korábbi volument.

Az árak tovább emelkedtek, de már lassabb ütemben

Az árak országosan tovább emelkedtek, bár a 2025-ben látott intenzív drágulási ütemhez képest több szegmensben már mérsékeltebb dinamika látható. Az éves összevetés továbbra is jelentős áremelkedést mutat: Nyugat-Magyarországon a panellakások négyzetméterára közel 30%-kal nőtt, míg Budapesten a budai téglalakások árszintje 11, a pesti oldalé 15%-kal emelkedett egy év alatt. A piac ugyanakkor differenciáltabbá vált: miközben egyes szegmensekben magas árszinten stabilizálódás figyelhető meg, más területeken tovább tart a drágulás. Az értékesítési idők is vegyes képet mutatnak: a kelet-magyarországi panelek és a belvárosi téglalakások gyorsabban kelnek el, míg Budán lassult az értékesítés üteme.

Budán tovább nőtt a magas értékű tranzakciók aránya

A fővárosi kereslet szerkezete tovább rendeződik. A XIII. kerület továbbra is kiemelkedően népszerű, miközben Budán egyre magasabb ársávok felé tolódnak a tranzakciók: az ügyletek harmada már 110 millió forint feletti vételáron zárul, és minden negyedik adásvétel 2 millió forint körüli négyzetméteráron realizálódik. Pesten szintén emelkedtek az árszintek, ugyanakkor a tranzakciók döntő része továbbra is a 40–90 millió forintos kategóriában koncentrálódik.

Vidéken továbbra is erős az első lakásvásárlói jelenlét

Vidéken továbbra is erősen érződik az Otthon Start Program hatása. Az első lakásukat vásárlók aránya 39%-ra emelkedett, miközben a befektetői jelenlét mérsékeltebb maradt. A vidéki vevői körben továbbra is a 30-as éveikben járók dominálnak, az eladói oldalon pedig magas az örökölt ingatlanok aránya: a tranzakciók közel 30%-a ilyen típusú értékesítéshez kapcsolódik.

Éles regionális különbségek az alku és az ingatlanminőség terén

Az ingatlanállomány minőségében továbbra is jelentős regionális különbségek láthatók. Budapesten és Pest vármegyében a tranzakciók túlnyomó része jó vagy nagyon jó állapotú ingatlanokra irányul, míg Nyugat-Magyarországon továbbra is magas a felújítandó ingatlanok aránya. Az alku mértéke szintén kettős képet mutat: vidéken, különösen a téglaépítésű ingatlanoknál továbbra is számottevő mozgástér maradt a vevők számára, míg Budán az erősebb árszintek miatt jóval szűkebb az alkulehetőség.