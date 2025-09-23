Stratégiai együttműködés a Gránit Alapkezelő és az MCC között – új korszak a vezetőképzésben

2025. szeptember 18-án stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC). A partnerség célja, hogy a Gránit Alapkezelő pénzügyi és befektetési tapasztalata beépüljön az MCC képzési programjaiba, ezzel támogatva a jövő vezetőinek szakmai fejlődését és a pénzügyi tudatosság erősítését.

Mit jelent a Gránit Alapkezelő és az MCC közötti partnerség?

Az együttműködést Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója, Oláh Márton igazgatósági tag, valamint Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója írta alá ünnepélyes keretek között.

A megállapodás…