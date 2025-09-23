Csatlakozz a Maschinenring Magyarország csapatához Kecskeméten!

Ha szereted a természetet, értesz a gépekhez és szívesen dolgoznál stabil, nemzetközi háttérrel rendelkező vállalatnál, akkor van egy jó hírünk: a Maschinenring Magyarország Kft. zöldterület gondozó és gépkezelő munkatársat keres kecskeméti telephelyére.

A Maschinenring egy osztrák gyökerű vállalkozás, amely 2008-ban alapította meg magyarországi leányvállalatát. Azóta számos területen bizonyítottak: zöldterület-gondozás, téli szolgáltatások, valamint külső és belső takarítási feladatok ellátásában támogatják partnereiket – a vállalati szektortól kezdve az áruházláncokon át egészen a lakó- és ipari parkokig.

Milyen feladatok várnak rád?

Gépi és…