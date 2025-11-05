Közvetlen vízparti luxusvilla Balatonmáriafürdőn – mediterrán elegancia a Balaton déli partján

A Balaton déli partjának egyik legkülönlegesebb ingatlana keresi új tulajdonosát: eladó egy közvetlen vízparti, portugál vintage stílusban megálmodott luxusvilla Balatonmáriafürdőn. A 230 m²-es, egyszintes rezidencia egy 1 250 m²-es, saját stéggel rendelkező telken fekszik, amely hivatalosan is igazolt, közvetlen tókapcsolattal rendelkezik – igazi ritkaság a Balaton partján.

Ez a prémium kategóriás ingatlan nemcsak nyaraló, hanem teljes értékű, modern technológiákkal felszerelt otthon, ahol a luxus, a kényelem és a természet közelsége harmonikusan találkozik.

Balatonmáriafürdő – a nyugalom és elegancia találkozása

Balatonmáriafürdő…