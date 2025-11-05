Közvetlen vízparti luxusvilla Balatonmáriafürdőn – mediterrán elegancia a Balaton déli partján
A Balaton déli partjának egyik legkülönlegesebb ingatlana keresi új tulajdonosát: eladó egy közvetlen vízparti, portugál vintage stílusban megálmodott luxusvilla Balatonmáriafürdőn. A 230 m²-es, egyszintes rezidencia egy 1 250 m²-es, saját stéggel rendelkező telken fekszik, amely hivatalosan is igazolt, közvetlen tókapcsolattal rendelkezik – igazi ritkaság a Balaton partján.
Ez a prémium kategóriás ingatlan nemcsak nyaraló, hanem teljes értékű, modern technológiákkal felszerelt otthon, ahol a luxus, a kényelem és a természet közelsége harmonikusan találkozik.
Balatonmáriafürdő – a nyugalom és elegancia találkozása
Balatonmáriafürdő…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek