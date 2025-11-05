A Váci úton vett fejlesztési telket a WING

Megállapodást kötött WING Csoport a GTC-vel a Váci út 173–177. alatti, több mint 2,1 hektáros fejlesztési terület megvásárlásáról. A tervek szerint a WING tulajdonába kerülő területen egy vegyes funkciójú projekt keretében mintegy 470 korszerű lakás és egy 23.000 négyzetméteres modern irodaház épül. A beruházás megvalósításával a WING jelentős mértékben járul hozzá a Váci út és környéke minőségi iroda- és lakóingatlan-kínálatának bővítéséhez.

A megállapodás tárgyát képező fejlesztési telek a Váci út, a Szekszárdi utca, a Madarász Viktor utca és a Szobor utca által határolt tömb északi részén található. Kiváló elhelyezkedésű: közvetlen metrókapcsolattal, jó közlekedési és szolgáltatási adottságokkal rendelkezik. A Váci úti irodafolyosó Magyarország legnagyobb irodapiaci övezete, amelynek megújításában a WING immár 25 éve meghatározó szereplőként vesz részt: többek között itt valósította meg az Átrium Park irodaházat és a Kassák lakóprojektet is. Az új beruházás tovább erősíti a városrész üzleti és lakófunkcióját. A telek sétatávolságra fekszik a Duna-parttól és több bevásárlóközponttól is, így mind a munkavállalók, mind a lakók számára vonzó elhelyezkedést biztosít.

A várhatóan 2026-ban induló, két ütemben tervezett lakóberuházás kész koncepciótervvel és végleges építési engedéllyel, valamint a kerületi önkormányzattal kötött településrendezési szerződéssel rendelkezik. Az új fejlesztésben a vállalat vállalja, hogy minőségi közösségi tereket és zöldterületeket biztosít a környékbeliek, illetve az itt dolgozók számára. Mindez nemcsak a munkakörnyezet színvonalát emeli, hanem értéket teremt a környéken élők számára is, így a fejlesztés komplex módon járul hozzá a városi életminőség javításához.

A WING a közép-európai ingatlanpiac egyik meghatározó szereplője. Magyarország mellett Lengyelországban és Németországban is jelen van, a három országban összesen több mint 5,5 millió négyzetméternyi fejlesztett portfólióval rendelkezik, az ingatlanszektor minden szegmensét lefedve. A társaság elkötelezett a magas minőségű, hosszú távon is értéket képviselő épületek megvalósítása mellett.