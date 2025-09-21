Karácsony nagy dobása: így állítaná meg a lakásárak elszabadulását Budapesten!
Budapest főpolgármestere új tervvel állt elő, amely akár fordulatot is hozhat a fővárosi lakhatási válságban. A javaslat szerint a város gyorsított eljárással biztosítaná a közműveket és közszolgáltatásokat azoknak a beruházóknak, akik cserébe megfizethető, korszerű lakásokat építenek.
„Sorskérdés, hogy Budapesten legyen elég olyan új lakás, ami a városfejlesztési célokhoz illeszkedik és az embereknek is elérhető” – hangsúlyozta Karácsony.
A háttérben az áll, hogy példátlan mértékben drágultak a lakások az EU-ban is, Budapesten pedig kiemelkedően , miközben az albérleti árak is az…
