Karácsony nagy dobása: így állítaná meg a lakásárak elszabadulását Budapesten!

Budapest főpolgármestere új tervvel állt elő, amely akár fordulatot is hozhat a fővárosi lakhatási válságban. A javaslat szerint a város gyorsított eljárással biztosítaná a közműveket és közszolgáltatásokat azoknak a beruházóknak, akik cserébe megfizethető, korszerű lakásokat építenek.

„Sorskérdés, hogy Budapesten legyen elég olyan új lakás, ami a városfejlesztési célokhoz illeszkedik és az embereknek is elérhető” – hangsúlyozta Karácsony.

A háttérben az áll, hogy példátlan mértékben drágultak a lakások az EU-ban is, Budapesten pedig kiemelkedően , miközben az albérleti árak is az…