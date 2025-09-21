Így drágul tovább a lakásvásárlás: már a tulajdoni lapért is fizetni kell

Hiába az Otthon Start 3%-os hitel, szeptembertől újabb költség nehezíti a lakásvásárlást: élesedett a fizetős lekérés az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartásban (E-ING) – írja a Portfolio a Pénzcentrum alapján.

Mostantól csak havi 1 ingyenes tulajdoni lap érhető el, minden továbbiért 4800 forintot kell fizetni. Ráadásul az alapadatok (pl. cím, méret, besorolás), amelyek korábban havi 20 alkalommal ingyenesen elérhetők voltak, mostantól szintén csak pénzért kérhetők le.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Eddig bárki könnyen ellenőrizhette, hogy egy hirdetésben szereplő ingatlan valóban az-e, aminek…