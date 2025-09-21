Újbudától a Duna-partig – 4 lakópark, ahol a jövő otthonai várnak
Budapesten egyre több újépítésű lakópark kínál modern, energiahatékony és élhető otthonokat. Legyen szó zöldövezeti családi életről, belvárosi befektetésről vagy prémium városi életstílusról, mindenki megtalálhatja a hozzá illő lakást. Bemutatunk négy izgalmas projektet, amelyek a fenntarthatóságot, a kényelmet és a hosszú távú értékállóságot ötvözik.
Revital Park – Fenntartható otthonok Újbudán
A XI. kerület egyik legzöldebb beruházásaként a Revital Park A+ energetikai besorolású, okosotthon-rendszerrel felszerelt lakásokat kínál. A parkosított udvarok, tetőkertek és korszerű megoldások egészséges, élhető környezetet teremtenek. A változatos lakásméretek és…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium
A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.