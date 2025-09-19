A 43,5 millió euró értékű csomag 524 lakó- és kereskedelmi ingatlant tartalmaz országszerte

A budapesti székhelyű ingatlanbefektető és vagyonkezelő vállalat, az Indotek Group ma bejelentette, hogy 43,5 millió euró értékű, 524 lakó- és kereskedelmi ingatlanból álló spanyolországi portfóliót vásárolt. Az ügylet strukturált tranzakció keretében valósult meg, amely egyaránt tartalmaz nemteljesítő hiteleket (NPL) és ingatlanokat.

Az akvizíció stratégiai mérföldkő az Indotek ibériai terjeszkedésében, és a vállalat több mint tízéves tapasztalatára épít a nemteljesítő hitelek (NPL) és alulteljesítő eszközök kezelésében. A csomag több mint 90 százalékban lakóingatlanokat – 307 lakást és 89 házat – foglal magában, valamint parkolóhelyeket, kiszolgálóépületeket és kereskedelmi ingatlanokat.

Florian Nowotny, az Indotek Group pénzügyi igazgatója rámutatott: „Ez a felvásárlás fontos lépés nyugat-európai terjeszkedésünkben, és jól kiegészíti a már meglévő spanyol portfóliónkat. Tapasztalt csapatunk ezúttal is a nemzetközi partnerekkel közös, komplex tranzakciót valósított meg, és lehetőséget teremt arra, hogy jól bevált értékteremtő stratégiánkat alulteljesítő portfóliókra alkalmazzuk.”

Az ingatlanok Katalóniában (40%), a Madridi Közösségben (18%), a Valenciai Közösségben (15%), illetve Andalúziában (11%) találhatók. A megvásárolt portfólió 41 százaléka kiemelten likvidnek számít, ami jelentős újrapozicionálási és értéknövelési potenciált jelez.

Michael Reinmuth, az Indotek spanyol és portugál tranzakciókért felelős vezetője kiemelte:

„A tranzakció révén ibériai jelenlétünket a szállodák és bevásárlóközpontok mellett a lakó- és NPL-eszközök szegmensében is megerősítettük.”

Az Indotek a helyi partnerével, a – nemrégiben a BCM Global által felvásárolt – Redwooddal működik együtt a portfólió értékelése, árazása és kitisztázása során. Az Indotek jelenleg is aktívan vizsgálja további NPL-, illetve alulteljesítő eszközök megvásárlásának lehetőségeit Spanyolországban, miközben új akvizíciókat készít elő Portugáliában, Olaszországban és a közép-európai régióban, kihasználva kiterjedt, határokon átnyúló eszközkezelési és kiszolgáló kapacitásait.

„Ez az ügylet mérföldkő nemzetközi NPL-stratégiánk megvalósításában. A 18 hónapos előkészítési folyamatot követően ugyanis egy markáns méretű és komplexitású tranzakcióval léptünk be a spanyol NPL-piacra” – emelte ki Vavrinecz Anna, az Indotek Group NPL-befektetésekért felelős igazgatója.

Az Indotek Group évek óta aktív szereplő a spanyol ingatlanpiacon: több mint 230 millió euró értékű befektetései kiterjednek a szállodaiparra, a kiskereskedelemre, valamint immár a lakó- és vegyes funkciójú ingatlanokra is. A vállalat portfóliójába tartoznak olyan kereskedelmi ingatlanok, mint a Castilla y Leónban található Espacio León bevásárlóközpont (amelyet 2024-ben vásároltak meg a Blackstone-tól), a barcelonai Vilamarina, illetve a valenciai Pueblo Bonaire outlet. Szállodaportfóliójába hét tengerparti hotel tartozik összesen mintegy 1700 szobával.

A tranzakcióban az Indotek Group jogi tanácsadója a DLA Piper, pénzügyi tanácsadója a KPMG Madrid volt. Az eladó oldalán az Alantra, valamint a Dentons London és a Cuatrecasas Madrid jogi tanácsadói működtek közre.

Az ügylet jól illeszkedik az Indotek európai befektetési stratégiájába, amely az alulteljesítő eszközök revitalizálására, a bevételi források diverzifikálására és a hosszú távú értékteremtési lehetőségekre fókuszál 12 európai piacon.

Az vállaltcsoport budapesti központjából – több mint húszéves hazai piaci tapasztalatára és vezető pozíciójára építve – 620 fős szakembergárdával irányítja hazai működését, és nyugat- és dél-európai terjeszkedését. Az Indotek egyike azoknak a magyar vállalatoknak, amelyek hazai szakértelemre építve, meghatározó nemzetközi piaci szereplőkkel és finanszírozókkal együttműködve, sikeresen bizonyítanak az európai versenypiacon is.