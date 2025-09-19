Az 1,6%-os emelés mellett is lemaradnak a nyugdíjak a bérektől
Novemberben 1,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, méghozzá visszamenőleges hatállyal januártól. Ebben nincs semmi ördöngősség, hiszen az januárban az akkor várt 3,2 százalékos inflációnak megfelelően emelték az idősek fizetését, jelenleg azonban már nagyobb drágulást lehet várni a teljes évre. Ez a plusz emelés átlagosan egyszeri 47 200 forintos plusz kifizetést jelent, de még így is elmarad […]Tovább a teljes cikkre
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.