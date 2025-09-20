Eladó panorámás luxuslakás a Várnegyednél – terasszal és modern felszereltséggel az Attila úton

Ha panorámás luxuslakást keresel Budapesten, amely ötvözi a lenyűgöző kilátást, a történelmi környezetet és a modern kényelmet, akkor ez az Attila úton, a Budai Vár szomszédságában található ingatlan tökéletes választás.

Exkluzív lokáció Budapest szívében

A lakás a Tabán zöldövezetében, a Krisztinaváros elegáns hangulatában helyezkedik el. A 6. emeleti otthonból pazar kilátás nyílik a Budai-hegyekre és a városra, amit a 25 m²-es, panorámás terasz még különlegesebbé tesz.

Néhány perc sétára található:

Budai Vár és a Várkert Bazár

Duna-part és a Lánchíd…