Így add el gyorsan az ingatlanodat – bevált tippek a hatékony hirdetéshez

Lakáseladáson gondolkodsz, de nem tudod, hol kezdd? A sikeres ingatlaneladás nem pusztán arról szól, hogy feltöltesz egy hirdetést a netre. A megfelelő árképzés, a célcsoport pontos meghatározása, a profi megjelenés és a jól megválasztott hirdetési platform mind kulcsfontosságú ahhoz, hogy gyorsan és jó áron találj vevőt.

1. Ismerd meg, kinek lehet vonzó az ingatlanod

Mielőtt meghirdetnéd a lakást, gondold végig, kinek szól valójában az ajánlatod. Egy belvárosi garzon inkább fiatal párokat vagy egyedülállókat vonz, míg egy nagyobb kertvárosi ház ideális…