Jogtanácsos álláslehetőség a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságon

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság jogi végzettséggel rendelkező szakembert keres főügyintéző (jogtanácsos) munkakör betöltésére, határozatlan idejű rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba. Az új kolléga a Gazdasági Igazgatóság Igazgatási Alosztályának állományába kerül, a munkavégzés helye Szombathely.

A pozíció 2025. november 15-től tölthető be.

Feladatok, amelyekben számítanak Önre:

szerződések, megállapodások, közbeszerzési hirdetmények és pályázati kiírások előzetes jogi ellenőrzése és ellenjegyzése;

a hatályos szerződések nyilvántartásának vezetése;

a gazdálkodást szabályozó belső normák felülvizsgálata és aktualizálása;

közreműködés a beszerzési és közbeszerzési eljárások dokumentációjának előkészítésében;

részvétel a beszerzési…