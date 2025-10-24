Jogtanácsos álláslehetőség a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságon
A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság jogi végzettséggel rendelkező szakembert keres főügyintéző (jogtanácsos) munkakör betöltésére, határozatlan idejű rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba. Az új kolléga a Gazdasági Igazgatóság Igazgatási Alosztályának állományába kerül, a munkavégzés helye Szombathely.
A pozíció 2025. november 15-től tölthető be.
Feladatok, amelyekben számítanak Önre:
szerződések, megállapodások, közbeszerzési hirdetmények és pályázati kiírások előzetes jogi ellenőrzése és ellenjegyzése;
a hatályos szerződések nyilvántartásának vezetése;
a gazdálkodást szabályozó belső normák felülvizsgálata és aktualizálása;
közreműködés a beszerzési és közbeszerzési eljárások dokumentációjának előkészítésében;
részvétel a beszerzési…
