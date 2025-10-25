Újabb városokban indul az Otthon Start-láz: a kormány három új lakóparkot nyilvánít kiemelt beruházássá
Az Otthon Start Program újabb szintre lépett: a kormány három új lakópark-beruházást emelne kiemelt státuszba, Veszprémben, Szegeden és Budapesten (IX. kerület) – olvashatjuk a Portfolio cikkében.
Az új rendelettervezet célja, hogy felgyorsítsa az engedélyezési folyamatokat azokon a fejlesztéseken, amelyek a fix 3%-os Otthon Start hitel feltételeinek megfelelő lakások építését szolgálják.
A döntés egyértelmű üzenet: a kabinet országos szintre terjeszti az Otthon Start lakásépítési programját, és megkezdi az első vidéki lakóparkok előkészítését.
️ Újabb beruházások kapnak „zöld utat”
Eddig csupán két…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek