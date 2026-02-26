Hitelsokk a lakáspiacon? Ezekre az ingatlanokra már nehezebb kölcsönt kapni – sok vásárlás az utolsó pillanatban hiúsulhat meg
Az utóbbi hetekben egyre több hiteligénylő szembesült váratlan akadállyal: hiába számoltak alacsony, akár 10-20 százalékos önerővel, végül nem kapták meg a szükséges lakáshitelt. Több esetben az ingatlan energetikai állapota lett a döntő tényező, ami alapjaiban változtathatja meg a vásárlási esélyeket – írja a Pénzcentrum.
A bankok hivatalosan nem beszélnek általános szigorításról, ugyanakkor egy pénzintézet elismerte: 2026 februárjában módosították a finanszírozási feltételeket bizonyos ingatlantípusok esetében.
Az energetikai besorolás hirtelen kulcstényező lett
Egyre több vásárló számolt be arról, hogy az alacsony önerős…
