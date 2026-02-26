A Tisza Párt programja alapjaiban formálná át a magyar lakhatási rendszert

Jelentős változásokat vetít előre a Tisza Párt lakáspolitikai programja. A „Működő és emberséges Magyarország alapjai” című dokumentum külön fejezetben foglalkozik a lakhatási válsággal, és több ponton új irányt jelöl ki az ingatlanpiac, a bérlakásrendszer és az energiahatékonyság területén – tájékoztatott az Economx.

A javaslatok hosszú távú, strukturális átalakításokat céloznak, amelyek hatása nem egyik napról a másikra, hanem akár egy vagy két évtized alatt válhat mérhetővé.

Háromszoros áremelkedés 14 év alatt

A program szerint 2010 és 2024 között a lakásárak mintegy…