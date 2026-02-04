Vidámpark a rozsdaövezetben? Meglepő terv körvonalazódik Budapest egyik legproblémásabb területén

Budapest egyik elfeledett ipari zónája új szerepet kaphat: egy befektetői kör vidámparkot álmodott meg a Népszigetre – olvashatjuk a Portfolio oldalán. A több mint 8 hektáros területért közel 2,9 milliárd forintot fizetnének, ám a helyszín múltja komoly kérdéseket vet fel – szennyezett talaj, romos épületek és súlyos örökség nehezíti a látványos terveket.

Egy friss hirdetmény szerint Yom-Tov Jázmin, Arie Yom-Tov lánya közel 2,9 milliárd forintért szerezné meg a XIII. kerületi Népsziget több mint 8 hektáros területét. A telek egykor a…