Ezt látnod kell! Nagyszerű ingatlanokat hozunk szuper áron a hétvégére!

Az Ingatlantájoló megújult Hirdetésfigyelő szolgáltatásának köszönhetően már 24 órán belül értesülhetsz arról, ha egy, a keresési paramétereidnek megfelelő ingatlan árát csökkentették. Így soha nem maradsz majd le a legjobb ajánlatokról. Ha pedig letöltöd az OtthonTérkép applikációt is iOS-re vagy Androidra, akkor azonnali push üzenetben értesülhetsz arról, ha valamelyik számodra releváns ingatlan árát csökkentették. Ezúttal is néhány nagyszerű csökkentett árú ingatlant hozunk!

Saját otthonnak és befektetésnek is ideális ház az osztrák határ mellett

Az osztrák határ melletti Jánossomorján vált eladóvá ez…