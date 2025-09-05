Bérszámfejtő – TB ügyintéző munkatársat keres a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaviszonyra keres bérszámfejtő – TB ügyintéző kollégát vecsési munkavégzéssel. A cég hosszú távú, stabil munkalehetőséget kínál családias légkörben, versenyképes juttatások mellett.
Feladatok
Az új munkatárs főbb feladatai közé tartozik:
munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos teljes körű ügyintézés,
munkaügyi nyilvántartások naprakész vezetése,
havi bérszámfejtés, adó- és járulékbevallások elkészítése,
letiltások, levonások és adókedvezmények feldolgozása,
TB kifizetőhelyi feladatok önálló, teljes körű ellátása.
Elvárások
A pozíció betöltéséhez szükséges:
szakirányú (bér- és TB ügyintézői) végzettség,…Tovább a teljes cikkre
