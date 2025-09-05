Adó és jog 
magazin@otthonterkep.hu Otthonterkep

Bérszámfejtő – TB ügyintéző munkatársat keres a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaviszonyra keres bérszámfejtő – TB ügyintéző kollégát vecsési munkavégzéssel. A cég hosszú távú, stabil munkalehetőséget kínál családias légkörben, versenyképes juttatások mellett.

Feladatok

Az új munkatárs főbb feladatai közé tartozik:

munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos teljes körű ügyintézés,
munkaügyi nyilvántartások naprakész vezetése,
havi bérszámfejtés, adó- és járulékbevallások elkészítése,
letiltások, levonások és adókedvezmények feldolgozása,
TB kifizetőhelyi feladatok önálló, teljes körű ellátása.

Elvárások

A pozíció betöltéséhez szükséges:

szakirányú (bér- és TB ügyintézői) végzettség,…

Tovább a teljes cikkre


Topsztori