Ezért volt hatalmas hiba beszántani a lakástakarékok állami támogatását

Két nap alatt, hétfőről keddre döntött a Parlament arról az előterjesztésről, amivel a lakástakarékpénztár betétek állami támogatását egy tollvonással megszüntette a kormányzat. Bár ez a lakhatási támogatás sem volt szociálisan célzott, mégis lehetőséget adott az alacsony jövedelműeknek is lakáskörülményeik javítására, és kivezetésével ismét ők járnak a legrosszabbul. Emellett a lakástakarékok állami támogatásának megszüntetésével eltörölték az utolsó elérhető és kiszámítható forrást, amely hozzájárult a rendkívül rossz állapotú lakások felújításához, és akár energiahatékonysági beruházásokra is ösztönözte a lakosságot – írja sajtóközleményében a Habitat for Humanity Magyarország.