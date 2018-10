A Goldman Sachs nagy üzletet kötött Magyarországon

Két nagy tanácsadó cég hazai csapata, a CBRE és a Cushman and Wakefield is büszkén jelentette be, hogy részt vettek az amerikai befektető óriás, Goldman Sachs budapesti ingatlanvásárlásában. A cég megszerezte a Science Parkot, ami újabb komoly jel a hazai kereskedelmi ingatlanpiac számára.