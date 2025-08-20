Budapesti panorámás luxuslakás eladó a Várnegyednél – terasszal, modern felszereltséggel

Ha luxuslakást keresel Budapesten, ami egyszerre nyújt lenyűgöző panorámát, kiváló elhelyezkedést és prémium kényelmet, akkor ez a Várnegyed lábánál, az Attila úton található ingatlan tökéletes választás lehet számodra.

A Tabán zöldövezetében, a Krisztinaváros elegáns hangulatában, újszerű állapotban várja új tulajdonosát ez a különleges, panorámás budai lakás.

Kiváló elhelyezkedés

A hatodik emeleti lakásból lélegzetelállító kilátás nyílik a Budai-hegyekre és a városra, ami minden napszakban egyedülálló látványt nyújt. A környéken pár perc sétára található a Budai Vár, a Lánchíd, a Duna-part és…