Szolgáltatott iroda – modern megoldás a rugalmas irodabérlésre

Az irodabérleti piac az elmúlt években hatalmas változáson ment keresztül. A pandémia idején megnőtt a kereslet a rövid távra bérelhető, rugalmas irodák iránt, majd az energiaárak emelkedése még inkább az energiatudatos, fenntartható, „A” kategóriás irodák felé terelte a bérlőket. Erre az új igényre kínál hatékony választ a szolgáltatott iroda, amely egyszerre modern, gazdaságos és alkalmazkodóképes.

Rugalmasság időben és térben

A szolgáltatott iroda legnagyobb előnye a rugalmasság. Nem kell többé hosszú évekre elköteleződni: akár 1-2 éves időtávra is bérelhetünk irodát, sőt, ezen belül is módosíthatjuk a bérelt terület nagyságát. Ha vállalkozásunk nő, könnyedén bővíthetjük az irodát, ha pedig csökken a csapat, visszafoghatjuk a költségeket. Projektalapú bérlésre is ideális, akár más városban vagy országban is.

Gyors költözés, azonnali indulás

Míg a hagyományos irodabérlésnél hónapokat kell várni a beköltözésre, addig egy szolgáltatott iroda akár már másnap használatba vehető. A teljes infrastruktúra – bútorok, internet, recepció – készen áll, így az indulás gyakorlatilag azonnali.

Minimális indulási költség

A szolgáltatott irodák plug’n’play megoldást kínálnak: elegendő, ha az alkalmazottaknak laptopot biztosítunk, minden más – berendezés, internet, tárgyalók, közösségi terek – készen vár. Az árak jellemzően nem a területre, hanem az igénybe vett órákra vagy szolgáltatásokra vonatkoznak, így nincsenek rejtett kialakítási költségek.

Teljes körű szolgáltatáscsomag

A bérleti díj nem csupán a helyiséget foglalja magában, hanem számos extra szolgáltatást is: takarítás, biztonsági szolgálat, konyha és étkező használat, tárgyalók, konferenciatermek, kávé- és teaszolgáltatás. A csomag tartalma rugalmasan változtatható, és csak azért fizetünk, amit valóban igénybe veszünk.

Kevesebb kockázat, átlátható feltételek

A rövidebb szerződéses időszakok és a moduláris feltételek miatt a szolgáltatott iroda bérlése lényegesen kisebb pénzügyi kockázatot jelent. Az egyszerű, átlátható szerződések miatt nincs szükség bonyolult jogi egyeztetésekre sem.

Kiváló lokáció és üzleti kapcsolatépítés

A szolgáltatott irodák jellemzően prémium lokációban találhatók, és olyan vállalkozások bérlik őket, amelyek magas szakmai színvonalat képviselnek. Ez remek lehetőséget kínál új üzleti kapcsolatok kiépítésére, és növeli a cég presztízsét is.

Tökéletes megoldás speciális helyzetekre is

Legyen szó projektalapú bérlésről, átmeneti irodáról, vagy új piacon történő terjeszkedésről, a szolgáltatott iroda gyors, kényelmes és költséghatékony választás.

A cikk megjelenését a Regus támogatta.