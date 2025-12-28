Beton vagy balatoni varázs? Letérköveznék Balaton egyik legikonikusabb sétányát, a helyiek felháborodtak
„Kérem, ne betonozzák le!” – egyre több aggodalmas hang hallatszik Balatonakarattyáról, ahol az önkormányzat döntése nyomán jelentős átalakítás előtt áll a Kisfaludy sétány, a Balaton keleti medencéjének egyik legszebb panorámájú helyszíne. Bár a cél hivatalosan a rendezettebb, gyalogosbarát környezet kialakítása, sokak szerint a tervezett térkövezés visszafordíthatatlanul megváltoztatná a sétány hangulatát – tudhatjuk meg a Pénzcentrum cikkéből.
A Balaton „erkélye” új burkolatot kapna
A balatonakarattyai képviselő-testület december 15-én tárgyalta az Akarattyai Magaspart, közismertebb nevén a Kisfaludy sétány jövőjét. A testület álláspontja…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
Újabb babaáruházlánccal erősített a Mészáros Csoport
Mészáros Lőrinc is megszólalt az üzletről.