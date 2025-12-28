Körhintával, retró hangulattal és városi vibrálással nyílik új dizájnszálloda Budapest szívében

Újabb különleges szállodával bővül Budapest belvárosi kínálata: a CPI Hotels megnyitja a Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapestet, amely a retró életérzést és a modern városi lendületet ötvözi egy friss, fiatalos koncepcióban – tájékoztatott az Economx.

A négycsillagos hotel a belváros szívében található néhány lépésre a Duna-parttól és a Szent István-bazilikától, így nemcsak dizájnjával, hanem elhelyezkedésével is erős pozíciót foglal el a főváros turisztikai térképén.

Retró inspiráció, modern városi ritmus

A Mamaison Vibe koncepció középpontjában a játékosság és az inspiráló atmoszféra…