Modern otthonok zöldben, városban és a Balatonnál – 4 lakópark, ahol a jövő mindennapjai már most elkezdődnek

A korszerű lakópark ma már jóval többet jelent négy falnál: energiahatékonyságot, élhető környezetet, átgondolt tereket és hosszú távon is értékálló megoldásokat. Legyen szó kertvárosi nyugalomról Budapesten, okos technológiáról a belváros közelében vagy egész évben élhető balatoni otthonról, ezek a fejlesztések mind ugyanarra a kérdésre adnak választ: hogyan szeretnénk élni a következő évtizedekben. Megnéztük azt a négy lakóparkot, amelyek különböző élethelyzetekre kínálnak modern, támogatásokkal is elérhető alternatívát.

Novus Liget – kertvárosi életérzés modern köntösben a XV. kerületben

A Novus Liget azoknak…