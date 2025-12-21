A Kúria kimondta: érvénytelen a devizahitel – mégis tovább hajtják be a pénzt a családon

Nyolc éve járnak bíróságra, három éve jogerős kúriai döntésük van, mégis tovább zajlik ellenük a végrehajtás. A Szabó család története sokkoló példája annak, hogyan válhat egy megnyert per is értelmetlenné a gyakorlatban. Hiába fizették vissza a felvett 10 millió forintot, eddig 48 milliót hajtottak be rajtuk, és még mindig 24 millió forintot követelnek tőlük – adta hírül a Pénzcentrum.

Nyolc éve tart a per, de a végrehajtás nem áll meg

A Fővárosi Törvényszéken ismét folytatódott annak a devizahiteles pernek a…