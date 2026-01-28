Felrobbantotta a piacot az Otthon Start: Budapesten 26 százalékkal ugrottak a lakásárak
A számok most már nem hagynak kétséget: az Otthon Start Program érezhetően belenyúlt a lakáspiacba. A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint 2025 harmadik negyedévében országos szinten 5 százalékkal emelkedtek a lakásárak, éves összevetésben pedig már több mint 21 százalékos drágulásnál járunk. Budapesten ennél is durvább a helyzet: itt egyetlen év alatt 26 százalék fölé gyorsult az áremelkedés – írja oldalán a Portfolio.
Ez volt az a negyedév, amikor a kamattámogatott hitelprogram hatása először jelent meg igazán az adatokban. Az…Tovább a teljes cikkre
