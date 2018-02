1,9 milliós illetéket fizethetnek a családok: nem vicc, ilyen is van

2016-ban 19,6 ezer válást regisztráltak Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy nagyjából naponta 50 házasság bomlik fel. A procedúra lelkileg is nagyon megterhelő, de pénzügyileg is a padlóra küldhet. Utánajártunk, milyen költségekre számíthat az, aki a bíróságon szeretne véget vetni a házasságának, és milyen megoldás jöhet még szóba, amivel anyagilag is jobban járhatunk.