Az ESG már rég több, mint egy PR eszköz!

Az ESG sokáig csak egy hangzatos rövidítés volt, egyszerűen menő volt az üzleti partnerek, ügyfelek és a munkavállalók előtt, ha egy cég ESG szempontoknak is megfelelő, korszerű irodaházban bérelt irodát. Ma már ennél azonban jóval többről van szó, az ESG szempontoknak való megfelelés mára már létszükségletté vált a vállalatok számára.

2023 december végén ugyanis a Magyar Közlönyben is megjelent az Országgyűlés által december 12-én elfogadott ESG-törvény, mely 2024. január 1-én lépett hatályba. Ennek alapján azoknak a közérdeklődésre számot tartó nagyvállalkozásoknak, amelyeknél az üzleti évet megelőző üzleti évben a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő teljesült:

a mérlegfőösszeg meghaladta a 10 000 millió forintot,

az éves nettó árbevétel meghaladta a 20 000 millió forintot,

az átlagosan foglalkoztatottak száma meghaladta az 500 főt;

a 2024-es évre vonatkozóan van kötelezettségük,

azoknak a nagyvállalkozásoknak, amelynél az üzleti évet megelőző üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő meghaladta a következő határértéket:

a mérlegfőösszeg a 10 000 millió forintot,

az éves nettó árbevétel a 20 000 millió forintot,

az átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt;

a 2025-ös évre vonatkozóan van kötelezettségük,

a közérdeklődésre számot tartó kis- és középvállalkozásnak pedig a 2026-os évre vonatkozóan van kötelezettségük.

Hirdessen Ön is a teljesen megújult az irodahaz.info és raktar.info oldalakon. Az új felület sokkal letisztultabb és átláthatóbb lett a látogatók számára!

Továbbá: az Irodahaz.info és a Raktar.info látogatói ezentúl egyetlen ajánlatkérési űrlap kitöltésével akár több tíz releváns iroda, vagy raktár tulajdonostól is kaphatnak ajánlatot, így rövidítve a keresés folyamatát és segíteni meghozni a legjobb döntést!

Akárhogy is nézzük tehát az ESG mára már a piacon maradás kritériuma, újonnan induló cégeknél a piacra lépés feltétele lett, nemcsak kötelező, de az ESG-jelentések alapján elkészült ESG-ratingeket, rangsorokat már számos érdekelt fél, de különösen az üzleti partnerek és a bankok is egyre komolyabban figyelik. Az ESG szempontoknak való megfelelés az EU-s és kormányzati támogatásoknál, valamint a B2B partnereknél is kiemelt jelentőséggel bír.

Mindez azt jelenti az ingatlanpiaci fejlesztők, üzemeltetők számára, hogy már csak az ESG szempontoknak megfelelő irodaházak maradhatnak versenyben a bérlőkért. A vállalatok számára pedig azt, hogy a piacon maradás és a siker érdekében ESG szempontoknak megfelelő irodaházakban kell irodát bérelniük.

Ha irodát, raktárat, üzlethelyiséget keres, akkor nézzen szét megújult honlapjainkon! Kérjen egyszerre akár több iroda hirdetőtől ajánlatot! https://irodahaz.info/

Keressen gyorsan és egyszerűen raktárat, üzlethelyiséget: https://www.raktar.info/