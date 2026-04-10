16 milliárd forint, mégis akadozik a rendszer: a Kúria döntött, ki kell adni az igazságot az e-ingatlannyilvántartásról

Évekig húzódó fejlesztés, félkész rendszer és egyre nagyobb káosz az ügyintézésben – most viszont fordulat jött. A Kúria kimondta: nyilvánosságra kell hozni, miért nem működik teljesen az online állami ingatlannyilvántartás, amelyre 16 milliárd forint uniós pénzt költöttek el – írja a Portfolio.

A projekt története egészen 2015-ig nyúlik vissza, amikor a Lechner Tudásközpont jelentős európai uniós támogatást kapott a hazai ingatlan-nyilvántartás digitalizálására. Bár a teljes keretet felhasználták, és papíron be is fejeződött a fejlesztés, a valóság egészen mást mutat: az…