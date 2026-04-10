A 2025-ös keresleti hullámot követően egyre több túlárazott ingatlan szorul korrekcióra, miközben a reálisan árazott lakások gyorsan és kis engedménnyel kelnek el. A Duna House friss tranzakciós adatai szerint országos szinten ismét nőtt az alku szerepe, elsősorban azoknál az ingatlanoknál, amelyek ára elszakadt a piaci realitásoktól.



2025 első felében 4–7% közötti engedmény volt jellemző, amit az Otthon Start indulását követő erős kereslet gyorsan leszorított. Az év második felében sok esetben 2% alá csökkent az alku, főleg a nagyvárosokban. „A fordulat 2025 végén indult, mikor a túlárazott ingatlanok egy része már nem felelt meg a banki értékbecsléseknek, ami lassította az értékesítést és fokozatos árcsökkentést hozott magával” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Az egyes szegmensek között jelentős eltérések mutatkoznak. A panellakásoknál volt a legnagyobb visszaesés: Budapesten az alku mértéke 2% alá esett, és ebben a szegmensben egyelőre szűk maradt a mozgástér. A téglaépítésű lakásoknál Budán szintén mérsékelt, 1,5–3,5% közötti az engedmény, vidéken viszont éppen ezek a legnépszerűbb alku célpontok, itt 6–8%-os engedmény is elérhető. A családi házak piacán kettős a kép – a jó állapotú ingatlanok esetében minimális az alku, míg a felújítandó vidéki házaknál 10–15%-os árengedmény is előfordul.

Területileg szintén nagy különbségek látszanak. Budapesten az alku jellemzően 2–4% között mozog, amelyet a jó állapotú ingatlanok iránti erős kereslet tart fent. A fejlettebb nagyvárosok – például Debrecen vagy Győr – hasonló mintát mutatnak, 1–4%-os engedménnyel. Vidéken ezzel szemben átlagosan 7% körüli alku érhető el, egyes piacokon ennél is nagyobb mozgástérrel: Pécsen például a panellakásoknál 10% feletti alku sem számított ritkának 2026 első hónapjaiban.

A vevői magatartás is változott, sokkal inkább jelen van az ár-érték alapú mérlegelés. A finanszírozási feltételek és a banki értékbecslések egyre nagyobb hatással vannak a végső tranzakciós árra, ami fegyelmezettebb árazásra kényszeríti az eladókat.

„A jelenlegi piacon az egyik legfontosabb kérdés a megfelelő árazás. Azok az ingatlanok, amelyek a valós piaci szinthez igazítva kerülnek a piacra, rövid idő alatt értékesíthetők, míg a túlárazott lakásoknál egyre hosszabb értékesítési idővel és nagyobb korrekcióval kell számolni” – tette hozzá Szegő Péter.