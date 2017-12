Új trend viheti előre a fejlesztéseket az irodáknál

Több százezer négyzetméternyi irodaterület kerülhet átadásra a következő években Budapesten, jelentős részben annak köszönhetően, hogy a legnagyobb vállalatok egy épületbe csoportosítják tevékenységeiket. A székház trend több vállalatot is elért a fővárosi piacon, miközben a spekulatív fejlesztésekben is egyre fogynak a helyek, így már most érdemes elkezdeniük nézelődni azoknak a cégeknek, amelyek a következő években költözni szeretnének.